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الثلاثاء، 05-10-2021 01:04 م

وزير الري المصري يتحدث عن امتلاك إثيوبيا كمية ضخمة من المياه

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الوكيل الاخباري- قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن حجم المياه الخضراء "مياه الأمطار" في إثيوبيا يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا.

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وأوضح خلال استعراضه تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء مفاوضات السد الإثيوبي، مع وفد دولي، برئاسة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، بينما الأراضي الخضراء في مصر تصل إلى ٤٪ فقط. 

وأشار عبدالعاطي، إلى أن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين.

وأضاف أن إثيوبيا تستهلك أيضا المياه الزرقاء والمخزن منها 55 مليار متر مكعب في بحيرة تانا، و 10 مليارات أمتار مكعبة في سد تكيزي، و3 مليارات في سد تانا بالس، و5 مليارات في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة.

وأوضح وزير الري المصري، أن هذه الكميات من المياه، بخلاف 74 مليار متر مكعب، من المخطط أن يختزنها سد النهضة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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