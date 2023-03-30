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الخميس، 30-03-2023 02:44 م

وزير بولندي سابق يقترح حظر استيراد المواد الغذائية من أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- اقترح وزير الزراعة البولندي السابق مارك سافيتسكي حظر استيراد المنتجات الغذائية من أوكرانيا بالكامل.

جاء ذلك وفق ما صرح به الوزير السابق في مقابلة مع Wyborcza، حيث تابع: "عندما تنكسر إحدى المواسير في منزلك، وتغمر المياه كل شيء، فإنك لا تمسك بقطعة القماش أولا، وإنما تسد الماسورة. في الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى سوى فرض حظر كامل على المنتجات الغذائية من أوكرانيا".

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وكان رئيس كتلة الاتحاد في مجلس النواب البولندي كشيشتوف بوساك قد قال في وقت سابق إن "مشكلات الحبوب الأوكرانية يجب أن تدفع لاستقالة وزير الزراعة هنريك كووالتشيك"، وتابع: "إننا نواجه فضيحة كبرى، خسائر في الاقتصاد بالمليارات، وأعتقد أن المزارعين يجب أن ينجحوا في إقالة كووالتشيك، لأنه وزير سيء".

وقد سبق لعدد من المنظمات البولندية التي يتحد فيها المزارعون، ولا سيما "أغرونيا" الاحتجاج في السابق على استيراد الحبوب الأوكرانية المخصصة للتصدير، لكنها تستقر في بولندا. كما شعروا بالغضب بسبب الجودة غير الملائمة للمنتجات الزراعية، ووفقا لمسؤولي وارسو، فقد تم جلب حوالي مليوني طن من الحبوب إلى بولندا خلال العام الماضي من أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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