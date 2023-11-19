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الأحد، 19-11-2023 10:08 ص

وزير خارجية فنزويلا: روسيا وفنزويلا تريدان استعادة مستويات إنتاج النفط اليومية

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الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن روسيا وفنزويلا تريدان استعادة المستوى السابق لإنتاج النفط يوميا، ثم مضاعفته.

وأضاف الوزير: "وصل إنتاج النفط المشترك في فنزويلا في السنوات الأخيرة إلى 120-150 ألف برميل يوميا. ولكن نظام العقوبات كان له تأثير كبير على الإنتاج".

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وأشار الوزير إلى أن "الهدف في المرحلة الأولى هو استعادة المستوى الذي كان لدينا قبل عامين مع شركة روسنفت، التي لديها الآن مخطط عمل مختلف".

وقال: "اتفقنا في اللجنة، على استئناف المفاوضات ومشاركة الشركات الروسية في مشاريع مشتركة في إطار الاتفاقية التي أبرمتها شركة PDVSA. يمكننا القول، إننا سنسعى في المرحلة الأولى جاهدين لاستعادة مستوى الإنتاج الذي كان موجودا. والهدف الثاني هو زيادة مستوى الإنتاج إلى الضعف على الأقل".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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