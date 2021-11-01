الإثنين 01-11-2021
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الإثنين، 01-11-2021 03:58 م

وزير خارجية لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

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الوكيل الإخباري-دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين الدولتين على خلفية تصريحات لوزير الاعلام جورج قرداحي.

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وقال بو حبيب لوكالة فرانس برس: إن "المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلها الا بالحوار والتواصل والثقة ولكن ليس بالفرض وهذا يسري على لبنان والسعودية".


وقال "لبنان يدعو السعودية إلى حوار لحل كل المشاكل العالقة وليس الإشكال الأخير فقط لكي لا تتكرر الأزمة ذاتها في كل مرة".

 

روسيا اليوم

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