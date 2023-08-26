السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الشبول: الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة

اختتام دورة تصميم وبناء وإدارة المبادرات الشبابية

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

حريق محل تجاري في عمان

تهنئة المحامي مصطفى العماوي بمناسبة زواج ابنه

وزير التربية يكشف عن قرارات هامة بشأن المدارس

الخصاونة : الحكومة بالمراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم

الأردنيون على موعد مع تغير ملموس على حالة الطقس

الملك يحضر الجلسة الختامية للملتقى الحكومي

السبت، 26-08-2023 08:22 م

وسائل إعلام أوكرانية: انفجار قوي يهز مدينة كراماتورسك

64ea2edf4236045a55757607


الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار قوي وقع في مدينة كراماتورسك، في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف بجمهورية دونيتسك.

اضافة اعلان

 

وبحسب صحيفة "سترانا": "هناك تقارير عن انفجارات قوية في كراماتورسك.. والدخان يتصاعد".

ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم الإعلان عن حالة تأهب تحذيرا من غارة جوية في الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أول هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وفي ليلة 17 يوليو الماضي، هاجمت أوكرانيا الجسر عبر مضيق كيرتش مرة أخرى، لتشن القوات الروسية بعد ذلك سلسلة من الضربات على مدن أوديسا وإيليشيفسك ونيكولاييف، بما في ذلك أماكن إنتاج وتخزين قوارب مسيرة ومستودعات الذخيرة وتخزين الوقود.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
06-29-21-5110317

بيان شديد اللهجة صادر عن دولة الكويت

64ea2e3f4236045e9d25c17f

إعصار يسقط أشجارا ويدمر منازل ويخلف 6 مصابين في بنسلفانيا

64ea34664236044fa2248bc7

سوريا تدين بيانات فرنسية وأمريكية تتهمها باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013

64ea25cb4c59b7787f4610fc

قوات الدعم السريع تنفي تصريحات الجيش السوداني حول تدميره مخزن ذخائر تابعا لها

64ea150a4236045da45669b5

وزير المالية الروسي: أعضاء "بريكس" أصبحوا شركاء اقتصاديين رئيسيين لروسيا

64ea20a0423604551b1ea9f8

واقعة غريبة تحرم سكان مدينة مصرية من المياه

أخبار متعلقة
287662

موسكو تتّهم كييف بتحريض الروس على استهداف مراكز التجنيد

64d16225423604480445ab9a

إعلام أوكراني: دوي انفجار ضخم يهز العاصمة كييف

64cfa0574236045aae45ec8e

بيسكوف: لا توجد أي مقوّمات للسلام مع كييف الآن

64cf8219423604672b5e1794

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: على العدو الركوع متوسلا الرحمة

_126663674_gettyimages-1243044957 (1)

مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية تعاني عجزا كبيرا في الأسلحة

64cf1f8a42360427216beac9

مستشار سابق للبنتاغون: البيت الأبيض متردد في الاعتراف بأن أوكرانيا أصبحت كارثة