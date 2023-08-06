مستشار سابق للبنتاغون: البيت الأبيض متردد في الاعتراف بأن أوكرانيا أصبحت كارثة

الوكيل الإخباري - أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة تريد أن تلقي اللوم على كييف في الهزيمة، وتنأى بنفسها عن فشلها التام في أوكرانيا.

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وتحدث ماكغريغور عن رغبة المسؤولين الأمريكيين في صرف الانتباه عن الفشل الذريع في أوكرانيا، والذي سيعرفه الجميع ويصل في النهاية إلى الشعب الأمريكي.



وأشار إلى أنهم يبحثون عن طريقة للنأي بأنفسهم بشكل أو بآخر حيث سيقولون: "حسنا، انظروا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا، أعطينا هؤلاء الأوكرانيين كل شيء، لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، إنها مشكلتهم الآن".



واعتبر أن هذا النهج يشير إلى تغير في تفكير الأمريكيين، على الرغم من أن البيت الأبيض متردد للغاية في الاعتراف بأن أوكرانيا أصبحت كارثة للولايات المتحدة.



وأكد أن واشنطن أخطأت حين استخفت بروسيا وضحت بالشعب الأوكراني بأكمله، وتحاول الآن إيجاد طرق مختلفة للخروج من هذا الوضع.



وختم المستشار السابق للبنتاغون: "أحد هذه الطرق هو إخفاء الكارثة وإلقاء اللوم في كل شيء على الأوكرانيين والخروج من هناك".

RT