وسائل إعلام: إصابة خمسة مرتزقة فنلنديين في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - صرح كاسبر كانوستو، رئيس جمعية أصدقائك الفنلنديين الداعمة للمرتزقة من فنلندا في أوكرانيا، بأن خمسة من المرتزقة الفنلنديين أصيبوا في أوكرانيا، ولا يزال ثلاثة منهم في المستشفى.

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وأوضح كانوستو في تصريحاته لصحيفة Helsingin Sanomat أمس السبت، أن المرتزقة أصيبوا بشظايا وارتجاج في المخ والتواء في الكاحل، وتم بالفعل إطلاق سراح اثنين منهم بعد إجراء فحص طبي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن كانوستو نفسه غير متواجد على أراضي أوكرانيا، وأكد أنه لن يفصح عن أي معلومات أخرى عن المرتزقة.



وفي وقت سابق، أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية فلاديمير روغوف، بأن القوات الروسية هاجمت قاعدة لمرتزقة أجانب في مدينة زابوروجيه ما أسفر عن مقتل العشرات منهم.



RT