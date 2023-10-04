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الأربعاء، 04-10-2023 05:10 م

وسائل إعلام: الاستخبارات التركية تقضي على مدبّر هجوم إسطنبول الإرهابي في 2022

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الوكيل الاخباري- أعلنت قناة TRT Haber التلفزيونية أن الاستخبارات التركية قضت في شمال سوريا على، نابو كيلي خيري، مدبّر الهجوم الإرهابي وسط إسطنبول في نوفمبر 2022.

وبحسب الاستخبارات التركية MIT فإن خيري قام شخصيا بتدريب المتهمة بتنفيذ الهجوم الإرهابي أحلام البشير، وقام بتنظيم نقلها إلى تركيا، حيث علمت الاستخبارات أن خيري موجود في محافظة الحسكة السورية، وبدأ العملاء برصده انتظارا للحظة المناسبة.

وتابعت TRT Haber أنه "نتيجة لعملية سرية للغاية، قضى فريق القوات الخاصة التابع لجهاز الاستخبارات التركية على خيري في 3 أكتوبر".

وكان انفجار قد وقع في 13 نوفمبر من العام الماضي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 99 آخرين. واعترفت المشتبه بها في الهجوم الإرهابي أحلام البشير بصلاتها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وأوضح وزير الداخلية آنذاك سليمان صويلو أن أمر تنفيذ الهجوم الإرهابي جاء من مدينة كوباني السورية الحدودية، وأن منفذ الهجوم دخل الأراضي التركية عبر مدينة عفرين.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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