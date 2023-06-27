الثلاثاء 27-06-2023
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الثلاثاء، 27-06-2023 04:41 م

وسائل إعلام: الدنمارك تخطط لتدريب 6 طيارين أوكرانيين

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الوكيل الإخباري - تخطط الدنمارك لتدريب 6 طيارين أوكرانيين و40 فنيا في وقت واحد على تشغيل وصيانة الطائرات المقاتلة "إف-16"، على أن تعتمد فترة التدريب على مهارات الطيارين أنفسهم.

جاء ذلك فيما نقلته وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع الدنماركية، حيث تابعت أن خطة التدريب الدولية لطياري "إف-16" الأوكرانيين لا تزال قيد التطوير. في الوقت نفسه لا تستطيع الوزارة تحديد المدة التي سيستغرقها التدريب بأكمله، حيث سيعتمد على الخبرة القتالية والمهارات اللغوية للطيارين الأوكرانيين.

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وكانت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين قد قالت في وقت سابق إن هولندا تعمل مع الدنمارك على بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" هذا الصيف.


وقد قال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن إن بلاده تتوقع أن تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في أغسطس.

 

RT

 




 

 


 

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