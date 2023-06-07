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الأربعاء، 07-06-2023 10:20 ص

سيئول تحتج على اختراق الصين وروسيا لمنطقة دفاعها الجوي

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الوكيل الإخباري - تقدمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، باحتجاج شديد لدى الصين وروسيا، اليوم الأربعاء، بسبب دخول طائرات تابعة لهما لمنطقة تعريف الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية بدون إشعار.

وكانت أربع طائرات صينية، وأربع طائرات روسية، قد دخلت أمس الثلاثاء منطقة تعريف الدفاع الجوي، وخرجوا منها، ما دفع القوات الجوية الكورية الجنوبية لارسال طائرات جوية للموقع. ويشار إلى أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

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وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن لي سيونج بيوم، المدير العام للسياسة الخارجية في الوزارة أعرب عن أسفه لدخول الطائرات منطقة التعريف للملحقين العسكريين في كل من السفارتين الصينية والروسية في سيئول، من خلال محادثتين هاتفيتين منفصلتين.


وقالت الوزارة في بيان: «وزارة الدفاع أعربت عن أسفها للدولتين بسبب التحليق في مناطق حساسة بالقرب من مجالنا الجوي». كما دعت الوزارة، الدولتين لاتخاذ إجراءات مناسبة لمنع تكرار مثل هذا الأمر.

 

البيان

 




 

 


 

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