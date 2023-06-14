الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

قتلى حرب السودان على مشارف الألف

وزير الاوقاف: العدد الأكبر من الحجاج الأردنيين سيغادر يوم الجمعة

ضبط مركبة تسير بسرعة 200 كلم على طريق العمري

السعايدة: جميع عدادات الكهرباء في الأردن ذكية بحلول 2025

الإمارات تعيد إصدار تأشيرة زيارة لـ90 يوما

نائب بالكونغرس الأمريكي تقدم طلبا لعزل بايدن

هيئة الطاقة تؤكد ضرورة الحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء قبل شراء العقارات

ارتفاع على أسعار النفط وترقب لقرار الفائدة الأميركية اليوم

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من غزة

إصابة بحادث انقلاب مركبة على شارع الأردن

الأربعاء، 14-06-2023 08:42 ص

اليابان.. القبض على عنصر من الدفاع الذاتي بعد إطلاق نار أسفر عن قتيلين

image - 2023-06-14T084512.208


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم إلقاء القبض على عنصر من قوات الدفاع الذاتي اليوم الأربعاء، بشبهة الشروع في القتل بعد حادثة إطلاق نار أسفرت عن سقوط قتيلين.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن وزارة الدفاع القول إنه يشتبه في قيام العنصر الذي يبلغ من العمر 18 عاما بإطلاق النار من سلاح آلي مما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد، توفي اثنان منهم في وقت لاحق متأثرين بإصابتهما.

اضافة اعلان


وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء إن الحادث وقع في التاسعة صباحا بميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو بوسط اليابان.


وحوادث إطلاق النار نادرة للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين على أي شخص يسعى لامتلاك سلاح أن يجتاز عملية شديدة الدقة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648957074c59b70cfc36429e

الإمارات تعيد إصدار تأشيرة زيارة لـ90 يوما

image (40)

6 قتلى في قصف على أوديسا ودونيتسك

64894f244236044eca7a88c6

نائب بالكونغرس الأمريكي تقدم طلبا لعزل بايدن

648951b34c59b70c0700643b

كازاخستان.. احتراق حقل نفطي لليوم السادس على التوالي

1686721398504

غوتيريش يعرب عن قلقه من صعوبة وصول المساعدات لملايين المدنيين السودانيين

image - 2023-06-14T084843.342

الرئيس البيلاروسي يهدد باستخدام أسلحة نووية

أخبار متعلقة
image - 2023-05-31T085710.228

اليابان: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً انتهاك للقرارات الدولية

image - 2023-05-30T101742.058

الإعصار ماوار يضرب شرق تايوان وشمال الفلبين في طريقه إلى اليابان

image - 2023-05-29T094549.692

كوريا الشمالية تخطر اليابان باعتزامها إطلاق قمر صناعي

646f343e4c59b723ef1cc235

مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح وسط اليابان

image - 2023-05-21T144002.692

بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة

image (20)

بايدن يصل اليابان لحضور "قمة السبع"