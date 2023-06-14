اليابان.. القبض على عنصر من الدفاع الذاتي بعد إطلاق نار أسفر عن قتيلين

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم إلقاء القبض على عنصر من قوات الدفاع الذاتي اليوم الأربعاء، بشبهة الشروع في القتل بعد حادثة إطلاق نار أسفرت عن سقوط قتيلين.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن وزارة الدفاع القول إنه يشتبه في قيام العنصر الذي يبلغ من العمر 18 عاما بإطلاق النار من سلاح آلي مما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد، توفي اثنان منهم في وقت لاحق متأثرين بإصابتهما.

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وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء إن الحادث وقع في التاسعة صباحا بميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو بوسط اليابان.



وحوادث إطلاق النار نادرة للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين على أي شخص يسعى لامتلاك سلاح أن يجتاز عملية شديدة الدقة.

البيان