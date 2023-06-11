«فاغنر» تعلن رفضها توقيع عقود مع وزير الدفاع الروسي

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة اليوم الأحد إن مقاتليه لن يوقعوا أي عقد مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، رافضاً علناً محاولة وزارة الدفاع إخضاع أقوى شركة روسية في هذا المجال لسيطرة الوزارة.

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وشن يفغيني بريغوجين مؤسس «فاغنر» ورئيسها هجوماً لاذعاً مرات عدة على كبار قيادات الجيش الروسي بسبب ما وصفه بالخيانة لفشلهم في إدارة الحرب في أوكرانيا على نحو صحيح.



ولم يعلق شويغو ولا رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف علناً على إهانات بريغوجين الذي سيطرت قواته في مايو (أيار) على مدينة باخموت الأوكرانية بعد معركة هلك فيها عشرات الآلاف.



وأعلنت وزارة الدفاع أمس السبت أن شويغو أمر جميع «وحدات المتطوعين» بتوقيع عقود مع وزارته بحلول نهاية الشهر، وهي خطوة قالت إنها ستزيد من فاعلية الجيش الروسي. وعلى الرغم من أن الوزارة لم تذكر «فاغنر» في بيانها، فإن وسائل إعلام روسية ذكرت أن تلك محاولة من شويغو لإخضاع المقاتلين لسيطرته.



وقال بريغوجين رداً على طلب للتعليق على الأمر «لن توقع (فاغنر) أي عقود مع شويغو». وأضاف أن هذا القرار لا ينطبق على شركته. ولم ترد وزارة الدفاع على طلب من «رويترز» للتعليق.



وذاع صيت بريغوجين ومقاتليه لقيامهم بما قالت الولايات المتحدة الأميركية إنه زعزعة استقرار بلدان في أفريقيا، ونهب الموارد الطبيعية، بل التدخل أيضاً في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.



ويرد بريغوجين على ذلك قائلاً إن الولايات المتحدة زعزعت استقرار الكثير من البلدان في العالم، وإن واشنطن ليست لديها السلطة الأخلاقية لتعظ أحداً.

الشرق الأوسط