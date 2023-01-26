وسائل إعلام: الغرب يبحث إمكانية نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري- نشرت صحيفة "بوليتيكو" أن كثيرين يخشون من اتخاذ قرار بشأن نقل مقاتلات إلى أوكرانيا، ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.



وجاء في الصحيفة أن الدول الغربية تجري مناقشات داخلية حول إمكانية نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، إلا أن كثيرين يخشون أن قرارا كهذا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

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وبحسب الصحيفة الصادرة اليوم الخميس، فقد تحدثت إلى عدد من الدبلوماسيين الغربيين وممثلي الدوائر العسكرية، حيث تؤيد الفكرة كل من أوكرانيا ودول البلطيق، لكن دبلوماسيا من شمال أوروبا قال للصحيفة إن نقل الطائرات المقاتلة ستكون بمثابة "الخطوة المنطقية التالية".



بدورها، أبلغت واشنطن كييف أن نقل المقاتلات "في الوقت الراهن" غير وارد، وفقا لما نقلته "بوليتيكو" عن أحد الدبلوماسيين، فيما قال مصدر آخر في الدوائر الدبلوماسية للصحيفة إن نقل المقاتلات اليوم "لا يمكن تصوره على الإطلاق"، إلا أن النقاش يمكن أن يبدأ "في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

روسيا اليوم