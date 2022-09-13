الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

تراجع التضخم بأميركا

الامن العام يتعامل مع انهيار عمارة في اللويبدة بعمان - فيديو

العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار

النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الأربعاء

خلال 6 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

رسالة مؤثرة من شاب بعد تبرع والدته له بكلية في عمان

الضريبة: فواتير الدراسة والعلاج وايجار السكن تعفى ضريبياً

لسع الدبابير يدخل 5 طلاب للمستشفى في إربد

ماذا قال الملك لنشمية السير علا الجالودي ؟ - فيديو

مبادرة انسانية لاطعام القطط في منطقة الدوار السابع- صورة

الثلاثاء، 13-09-2022 03:19 م

وسائل إعلام: بريطانيا لم تدع 3 دول إلى جنازة إليزابيث الثانية

63206ade4c59b75fd770c924


الوكيل الاخباري- نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مصادر أن الحكومة البريطانية لم ترسل دعوات لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية لممثلي روسيا وبيلاروس وميانمار.

اضافة اعلان

 

وبحسب الوكالة، سيحضر مراسم وداع الملكة اليزابيث الثانية في 19 سبتمبر، حوالي 500 ضيف رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن إيران على وجه الخصوص ستكون ممثلة على مستوى السفير في لندن.

وفي وقت سابق، أكد مشاركته في مراسم الجنازة كل من، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وملك إسبانيا فيليب السادس، وزوجته ليتيزيا.

وفيما لم تعلق السفارة الروسية في المملكة المتحدة حتى الآن على المعلومات التي ترددها وسائل الإعلام، صرح في 9 سبتمبر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسي بأن الحضور الشخصي لفلاديمير بوتين في جنازة إليزابيث الثانية غير وارد.

وتوفيت إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6320878b4c59b740bb76a3f9

السيسي يصل قطر

News-P-663520-637986704858926965

أزمة الطاقة تدخل برج ايفل بالظلام المبكر

63206cf9423604751e5d42ca

روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية

632070984236040154337546

شاب سوري يقول إنه تائه في غابات اليونان ويناشد بمساعدته-فيديو

632060104236047c4e627fb7

حظر على الروس والبيلاروس للمشاركة في ماراثون بوسطن

63205edf4c59b76de324565d

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر لأول مرة

أخبار متعلقة
الث٢

برنامج الأيام المقبلة حتى جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية