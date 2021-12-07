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الثلاثاء، 07-12-2021 11:46 ص

وعود لبنانية بمكافحة تهريب المخدرات إلى السعودية

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الوكيل الإخباري-أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي متابعة السلطات ملف تهريب المخدرات إلى الدول العربية، مؤكدا أن بيروت ستتخذ الإجراءات لضبط الحدود، أملا باستعادة الثقة مع السعودية ودول الخليج.

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وقال مولوي في تصريح عقب اجتماع أمني: "نتابع موضوع التهريب عبر كافة المعابر وخصوصا المخدرات".

 

وأضاف أن "الدول العربية كانت دائما إلى جانب لبنان، ونحن من واجباتنا تأمين الثقة ببلدنا وذلك لتحقيق المصلحة الوطنية وإراحة اللبنانيين في الداخل أو المتواجدين في الدول العربية".


وتابع: "لطالما وقفت السعودية ودول الخليج مع لبنان ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة الثقة وهذا الأمر من أول اهتمامات وزارة الداخلية".
وأردف قوله: "أعد بضبط الحدود".

روسيا اليوم

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