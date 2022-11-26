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السبت، 26-11-2022 06:30 ص

وفاة بجرثومة "شيغيلا" وإصابات حرجة لدى الأطفال في تونس

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الوكيل الإخباري - سجلت تونس وفاة طفلة تأثرا بإصابتهما بجرثومة "شيغيلا" خلال الأسبوع الجاري وإيواء ستة أطفال آخرين في قسم العناية الفائقة جراء مضاعفات الإصابة بالجرثومة، مما خلف حالة من الهلع في صفوف العائلات وتخوفا من إرسال أطفالهم إلى المدارس والمحاضن.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 96 إصابة بالجرثومة أخطرها لدى الأطفال، محددة علامات الإصابة بالـ" شيغيلا" التي تضرب الجهاز الهضمي مخلفة آلام البطن والإسهال الدموي وارتفاعا في درجات الحرارة مما يتسبب في جفاف الجسم وهبوط الدورة الدموية، داعية للوقاية منها عبر تجنب المياه الملوثة وغسل اليدين باستمرار.

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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