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السبت، 11-03-2023 07:35 ص

وفاة خطاط العلم السعودي "خطاط الشهادتين"

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الوكيل الإخباري - توفي خطاط العلم السعودي صالح بن سعد المنصوف، والذي حدث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد، قبل أكثر من 50 عاما.

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وستؤدى الصلاة على الفقيد عصر اليوم السبت في جامع البابطين شمال الرياض، وسيوارى جثمانه في مقبرة الشمال.


وصالح بن سعد بن عبدالله المنصوف (86 عاما)، الملقب بـ"خطاط الشهادتين في الراية السعودية"، هو أول خطاط سعودي يخط كلمة التوحيد بيده "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ورسم السيف على الراية.


ونشرت "دارة الملك عبدالعزيز" عبر منصاتها الاجتماعية مقابلة مصورة مع الفقيد، تحدث خلالها عن ذكرياته مع تحديث كتابة الشهادتين في الراية السعودية، وكيف قام بالكتابة، وما الأدوات المستخدمة في ذلك.


وقال: "كتابتي للشهادتين كانت منذ عهد الملك فيصل - رحمه الله - في عام 1962، وكنت أول من كتب ذلك ولله الحمد".


واستخدم المنصوف الصبغ الأبيض في الكتابة في وقت غابت فيه التقنية وأجهزة الطباعة، ووضع بصماته في الراية السعودية، وتمنت أسرة المنصوف أن يعلم والدهم بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام للعلم، إلا أن ذلك لم يتح له، حيث انتقل إلى رحمة الله قبل ساعات من احتفال الوطن بيوم العلم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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