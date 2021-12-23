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الخميس، 23-12-2021 12:15 م

ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب في مدغشقر إلى 85

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الوكيل الإخباري-أعلنت سلطات مدغشقر اليوم الخميس أن حصيلة ضحايا حادث غرق قارب قبالة سواحل البلاد مطلع الأسبوع الجاري ارتفعت إلى 85 قتيلا، منهم خمسة أطفال.

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وأكدت السلطات البحرية والدرك في مدغشقر اليوم الخميس أن 138 شخصا كانوا إجمالا على متن القارب الخشبي المنكوب الذي غرق ليلة الاثنين قبالة السواحل الشمالية الشرقية من البلاد، وتم إنقاذ 50 شخصا منهم.
وجاء تحديث الحصيلة بعد انتشال جثث 21 من 24 شخصا كانوا في عداد المفقودين يوم أمس.


وكانت سلطات مدغشقر قد أكدت أن القارب المنكوب الذي يبلغ طوله 12 مترا لم تكن لديه رخصة ضرورية لنقل الركاب.


وخلص تحقيق أولي أجرته وكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر (APMF) إلى أنه كان هناك خلل فني في محرك القارب.

 

روسيا اليوم

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