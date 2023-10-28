وفاة 32 شخصا واصابة آخرين بحادث مروع على طريق القاهرة الاسكندرية - فيديو

الوكيل الإخباري- لقي 32 شخصا مصرعهم اليوم السبت جراء حادث سير مروع في محافظة البحيرة المصرية ، بطريق القاهرة - الإسكندرية وفقا لمصادر مصرية .
واضافت المصادر ان 60 شخصا اصيبوا ، حيث تم نقل 57 منهم لمستشفيات وادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي، وثلاثة مصابين تم إسعافهم في مكان الحادث.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا بوقوع حادث بين عدد من السيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية، واشتعلت بها النيران، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للسيطرة على الواقعة.
وأسفر الحادث عن وفاة 32 شخصا وإصابة 60 آخرين بحروق وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفيات وادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الاولية للحادث أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.
وسائل اعلام مصرية : وفاة 32 شخصا واصابة آخرين بحادث مروع على طريق القاهرة الاسكندرية #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/VOYo5ZPBfw— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 28, 2023
مصر 🇪🇬— جغرافية الطقس والمناخ - مصر والعالم (@WGeographical) October 28, 2023
وزارة الصحة تعلن إصابة 45 شخصا، كحصر أولي بحادث طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي
نسأل الله السلامة والعافية للجميع 🤲#الإسكندرية #الاسكندرية #اسكندرية #الصحراوي #غزة_تنتصر #الإجتياح_البري #ابو_عبيدة #أبوعبيدة #غزة_الآن #غزه_تقاوم #غزة_العزة #شبكة_مصر_لغزة #عاجل pic.twitter.com/LigaV1sWxR