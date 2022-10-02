وكالة: إدارة بايدن تضغط على الأوروبيين لزيادة دعم أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تمارس الضغط على الاتحاد الأوروبي لكي يعمل المزيد لدعم أوكرانيا، وخاصة تنظيم المساعدات المالية الشهرية لكييف.

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ونقلت الوكالة عن مصادر أن "الولايات المتحدة جاهزة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بمقدار 1,5 مليار دولار شهريا خلال فترة النزاع مع روسيا، وتحاول تحقيق تعهد حلفائها الأوروبيين بتخصيص المبالغ المماثلة. وتصر إدارة بايدن على أن تعمل أوروبا المزيد من أجل أوكرانيا".



ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا قانونا حول الميزانية المؤقتة التي تضم 12,4 مليار دولار من المساعدات المالية الجديدة لأوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن الولايات المتحدة قد خصصت بدعم من البنك الدولي 8,5 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا ابتداء من بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.