الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

الأشغال المؤقتة 7 سنوات لشخص تاجر بأعضاء بشرية أردنية

نحو 930 ألف م3 خزنتها السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة

تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول عند صفر

الأرصاد: الباقورة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة

وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي في الرياض

جامعة آل البيت: العقوبات ستصل لحد الفصل!

مالية النواب تتبنى مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

توقعات بإقبال مضاعف على الكافيهات والمقاهي مع بدء دور الـ 16 لكأس العالم

حماية المستهلك تحذر من ارتفاع أسعار المدافئ في الشتاء

المركزي يحذر المواطنين من منصات مالية إلكترونية تدعي الربح السريع

الأربعاء، 30-11-2022 10:56 ص

وكالة كيودو: مقاتلات يابانية تقلع بسبب قاذفتين صينيتين

6386ff374236046b24037e4b


الوكيل الاخباري- نقلت وكالة كيودو للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة اليابانية، أن مقاتلات قوات الدفاع الذاتي الجوي اليابانية أقلعت بسبب ظهور قاذفتين صينيتين بالقرب من مضيق تسوشيما.

اضافة اعلان

 

وأفيد في التفاصيل بأن قاذفتين صينيتين من طراز "Xian H-6" حلقتا فوق مضيق تسوشيما واتجهتا من بحر الصين الشرقي نحو بحر اليابان.

وافترض في الوقت نفسه، أن طائرتين روسيتين كانتا فوق بحر اليابان. وبعد ذلك، اتجهت جميع الطائرات شمالا نحو البر الرئيس.

وفيما أفيد بأن وزارة الدفاع اليابانية تقوم بتحليل المعلومات، لا تظهر خريطة الرحلة التي نشرتها الوكالة حدوث أي انتهاك للمجال الجوي للبلاد.

وكانت موسكو قد أكدت مرارا أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تتم طبقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20221026034151

تدريب أكثر من 300 ألف جندي روسي احتياط خلال الشهرين الماضيين

638681474c59b71171506d8c

الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية لقطر بقيمة مليار دولار

new_224177_2783_soc

وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين عن عمر ناهز 96 سنة

6387109b4c59b77060173058

سوريا تتسلم مليوني جرعة لقاح فموي ضد الكوليرا

image - 2022-11-30T105244.836

مقتل 3 وإصابة 28 في تفجير انتحاري استهدف الشرطة في باكستان

1120223065138674611047

الاستخبارات التركية تستهدف مسؤولة كردية رفيعة