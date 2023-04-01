السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

196 فائزا بجوائز تطبيق فواتيري - أسماء

بلدية السلط تطرح عطاءات لتنفيذ مشاريع بـ 3.75 مليون دينار

حضور جماهيري لأمسية رمضانية نظمتها أمانة عمان

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة معلم في إربد

الأرصاد: الأردنيون على موعد مع أجواء دافئة الأسبوع الحالي

المؤسسة العسكرية تعلن عن عروض وتخفيضات - تفاصيل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً لأكثر من دولار للبرميل

الاحتلال يعتقل طالبين جامعيين شمال رام الله

استقرار أسعار الذهب في الاردن اليوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال عند مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله

السبت، 01-04-2023 09:23 ص

11 قتيلا جراء تدافع خلال توزيع تبرعات رمضان في باكستان

ن


الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الباكستانية عن مصرع 11 شخصا على الأقل في مدينة كراتشي بجنوب البلاد أمس الجمعة خلال تدافع وقع عندما هرع حشد باتجاه مصنع يجري فيه توزيع تبرعات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

اضافة اعلان


وصرح فداء جنواري المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، بأن التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحي يقوم بتوزيع تبرعات غذائية. وأضاف: "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".


وقالت فاطمة نور (22 عاما) التي لقيت شقيقتها مصرعها في التدافع: "عندما فتح الباب الرئيسي اندفع الجميع إلى الداخل".


وذكر مسؤول في الإدارة المحلية في المدينة أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير.


وصرح المتحدث محمد فروخ بأن جثث 6 نساء و3 أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6427f3464236046ddb7b4cb3

وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030

image (4)

تدهور قياسي للأنهار الجليدية في النمسا

ز

مقتل 6 مدنيين و30 مسلحا بهجوم في بوركينا فاسو

فيسرو

عُمان تدعو لعدم السفر لهاتين الدولتين بسبب فيروس معدي

ام

واشنطن تعتزم فتح سفارة في فانواتو بالمحيط الهادئ

ق

شرطة اسكتلندا تعلن عن وظيفة شاغرة لمنصب القائد العام

أخبار متعلقة
4018906-402818461-3084bac6-0753-44e1-9e8b-2bfbbdd3e9c6-89020030-02fc-4bda-8f4b-011afc3abd11

السعودية تصدر تعليمات جديدة حول اداء مناسك العمرة في رمضان

elaosboa79826-scaled

قرار جديد من السعودية بشأن عمرة رمضان

1-26-730x438

الأمم المتحدة: الأمن الغذائي العربي مهدد بفعل تضخم الأسعار

تنزيل (3)

بايدن يهنئ المسلمين بحلول رمضان

image

الفلك الدولي: ظروف الهلال ساعدت على وحدة الأمة

126710

فلكي عربي يكشف عدد أيام رمضان 2023