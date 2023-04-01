11 قتيلا جراء تدافع خلال توزيع تبرعات رمضان في باكستان

الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الباكستانية عن مصرع 11 شخصا على الأقل في مدينة كراتشي بجنوب البلاد أمس الجمعة خلال تدافع وقع عندما هرع حشد باتجاه مصنع يجري فيه توزيع تبرعات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

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وصرح فداء جنواري المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، بأن التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحي يقوم بتوزيع تبرعات غذائية. وأضاف: "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".



وقالت فاطمة نور (22 عاما) التي لقيت شقيقتها مصرعها في التدافع: "عندما فتح الباب الرئيسي اندفع الجميع إلى الداخل".



وذكر مسؤول في الإدارة المحلية في المدينة أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير.



وصرح المتحدث محمد فروخ بأن جثث 6 نساء و3 أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي.

روسيا اليوم