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السعودية تصدر تعليمات جديدة حول اداء مناسك العمرة في رمضان

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السبت، 25-03-2023 10:01 ص

السعودية تصدر تعليمات جديدة حول اداء مناسك العمرة في رمضان

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.

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وقالت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ"طمأنينة ويسر.


ونبهت الوزارة إلى أن إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد.


وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال التطبيق قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، موضحة أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.


وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة تصاريح عمرة شهر رمضان الحالي، عبر تطبيق "نسك" للمواطنين والمقيمين داخل السعودية وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة. (عكاظ)

 




 

 


 

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