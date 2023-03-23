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فلكي عربي يكشف عدد أيام رمضان 2023

الخميس، 23-03-2023 11:36 ص

فلكي عربي يكشف عدد أيام رمضان 2023

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس الجمعية الفلكية البحرينية الدكتور وهيب عيسى الناصر أنه وفق الحسابات الفلكية، فإن عدد أيام شهر رمضان هو 29 يوما، إذ من المزمع أن يكون الأول من شوال هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

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وقال الناصر إنه لا يستبعد مطلقا أن يغمّ الهلال على الراصدين، فلا يتقدم أحد بالشهادة، وعندها يكون عيد الفطر المبارك في يوم السبت 22 أبريل، وعندها نكون قد صمنا رمضان 30 يوما.

 

وأضاف أن الاتفاق على دخول شهر شوال 1444هـ بين الدول هو أقل بكثير من الاتفاق على دخول رمضان عندها.


وبيّن أن ختام رمضان سيكون بكسوف للشمس لا يُشاهد في الدول الإسلامية، في 20 أبريل، وهو يوم بداية ولادة القمر الجديد لشوال 1444هـ، إذ سيحدث كسوف كلي - حلقي للشمس، ويقع في نصف الكرة الجنوبي، أي لا يُرى في البحرين ولا في كل الدول الإسلامية.

 

الأيام

 

 

 




 

 


 

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