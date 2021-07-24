125 وفاة جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند، اليوم السبت، إلى نحو 125 وفاة، بينما تم إنقاذ 90 ألف شخص من المناطق المتضررة.



وواجهت فرق الإنقاذ في الهند صعوبات بسبب الأوحال و الركام للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه مع ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والحوادث في البلاد إلى 125 وفاة.

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ويقول خبراء إن ولاية مهاراشترا تشهد أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ 40 عاما.



وأثر سقوط الأمطار بغزارة لعدة أيام على مئات الآلاف من الناس كما أن ثمة مخاطر من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.



وذكر مسؤول كبير بحكومة الولاية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 42 وفاة في قرية تالي، التي تبعد حوالي 180 كيلومترا جنوب شرقي مومباي العاصمة المالية للهند، وذلك مع انتشال 4 جثث أخرى بعد أن سوت انهيارات أرضية معظم المنازل في القرية بالأرض.

سكاي نيوز