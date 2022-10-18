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الثلاثاء، 18-10-2022 08:44 ص

13 قتيلا بسقوط طائرة على مبنى سكني في روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الروسية أنه وفقا لأحدث البيانات بلغ عدد ضحايا سقوط طائرة عسكرية في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار الروسية، 13 قتيلا، بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى 19 مصابا.

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ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية تم العثور على جثث الضحايا بعد إزالة الأنقاض في موقع تحطم الطائرة في مدينة ييسك.


وقال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات ويتلقون العلاج والعناية الصحية اللازمة.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الاثنين أن سبب سقوط الطائرة، وهي مقاتلة من طراز "سو-34" وتحطمها فوق مبنى سكني، هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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