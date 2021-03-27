24 مليون جزائري مدعوون للتصويت بالانتخابات البرلمانية المبكرة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، السبت، أن قرابة 24.5 مليون ناخب مدعو للتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة 12 يونيو/ حزيران المقبل.وأوضحت السلطة، في بيان، أن عدد المسجلين للتصويت خارج البلاد بلغ 902 ألف و365 ناخبا.فيما بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية للتصويت داخل البلاد (58 ولاية) 23 مليونا و565 ألفا و27 ناخبا.وبذلك يصل إجمالي من يحق لهم التصويت داخل البلاد وخارجها إلى 24 مليونا و467 ألفا و392 ناخبا.وبلغ عدد المسجلين في استفتاء تعديل الدستور، الذي جرى تنظيمه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020، 24 مليونا و392 ألفا و438 ناخبا.وبذلك يكون عدد المسجلين للتصويت ارتفع بـ74 ألفا و954 ناخبا.