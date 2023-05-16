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الثلاثاء، 16-05-2023 08:25 ص

3 قتلى في إطلاق نار بولاية نيومكسيكو الأميركية

شرطة أمريكا


الوكيل الاخباري - قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجُرح شرطيان في إطلاق نار وقع، مساء أمس الاثنين، في بلدة بولاية نيومكسيكو الأميركية واستدعى إغلاقاً مؤقتاً لمدارسها، وفق ما نقلت لوس أنجلوس تايمز عن الشرطة.

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وقال مسؤولون في بلدة فارمينغتون البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة والواقعة على بُعد نحو 320 كلم من عاصمة الولاية "سانتا في" إنّ المشتبه به "تمّ التصدّي له وقُتل في الموقع" ولم يعد هناك من خطر يتهدّد العامّة.


وجاء في بيان لشرطة فارمنيغتون على فيسبوك "هناك ضحايا مدنيون عدّة وثلاثة قتلى على الأقل".


واستجاب العديد من عناصر الشرطة لإطلاق النار وقد أصيب اثنان منهم خلال الواقعة وتم نقلهما إلى مستشفى للمعالجة وحالهما مستقرّة، فيما تم فتح تحقيق لكشف الملابسات.


وشهدت الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 215 عملية إطلاق نار جماعية، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلّح" التي تتابع جرائم العنف المسلح في البلاد.

 

بترا


 




 

 


 

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