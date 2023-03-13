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الإثنين، 13-03-2023 10:59 ص

3 هزات ارتدادية تضرب جنوب تركيا

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الاثنين، بتعرض مناطق في ولايتي هاتاي وملاطية لعدة هزات أرضية صباحا، وصلت شدتها إلى 4.7 على مقياس ريختر.

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وقالت "آفاد" إن منطقة حصة بولاية هاتاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات، عند الساعة 05:23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كلم تحت سطح الأرض.

كما تعرضت منطقة بوتورغة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات في الساعة 4.34 وعلى عمق 8 كلم، والهزة الثانية كانت بقوة 4.5 درجات أيضا.

وتأتي هذه الهزات الارتدادية، عقب زلزالين مدمرين ضربا  جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7.6 درجات، في السادس من فبراير الماضي، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأدت الكارثة التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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