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الإثنين، 13-03-2023 10:46 ص

ظهور نادر لابنة السيسي في حفل زفاف الأميرة إيمان- صور

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الوكيل الإخباري- حضرت آية السيسي، ابنة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع والدتها انتصار السيسي، حفل زفاف الأميرة إيمان ، وذلك في ظهور نادر لها.

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آية السيسي هي الابنة الوحيدة لعبد الفتاح السيسي من أربع أبناء، وهي خريجة الأكاديمية البحرية ومتزوجة من اللواء خالد فودة منذ سنوات.

يعتبر ظهور آية السيسي أمرا نادر الحدوث في الإعلام المصري، عكس ما كانت عليه عائلات باقي القادة العسكريين الذين حكموا مصر منذ منتصف خمسينات القرن الماضي.

 

هذا وشارك في حفل الزفاف وفود وممثلون عن بعض الدول العربية، مثل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نجل ولي عهد مملكة البحرين، والشيختان أمثال الأحمد الصباح، وعالية الجابر الصباح.

 

 

 




 

 


 

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