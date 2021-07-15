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الخميس، 15-07-2021 10:44 ص

4 مقاتلات روسية تبعد 3 قاذفات أمريكية عن حدود روسيا

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الوكيل الإخباري- قال مركز إدارة الدفاع الروسي، إن 4 مقاتلات من طراز "ميغ-31" و"سو-35"، رافقت 3 قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، عند اقترابها من حدود روسيا فوق بحر بيرينغ.

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وأضاف مركز إدارة الدفاع الروسي في بيانه، "لم تسمح المقاتلات، بحدوث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية".


وذكر البيان، أنه بعد انعطاف الطائرات الأمريكية وابتعادها عن الحدود، هبطت المقاتلات الروسية بأمان في قواعدها.

 

وشدد، على أن المقاتلات الروسية نفذت مهمتها، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.


ونوه مركز إدارة الدفاع الروسي، بأن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية، ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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