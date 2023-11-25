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السبت، 25-11-2023 10:53 ص

4 هجمات على قواعد أمريكية في العراق وسوريا

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الوكيل الاخباري- أفاد مسؤول عسكري أمريكي، بأن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، أول من أمس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات، أو أضرار في البنية التحتية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأمريكية، والدولية، هوجمت في موقعين شمالي شرق سوريا، بعدة صواريخ، وطائرة مسيرة.

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وفي العراق، هاجمت عدة طائرات مسيرة، قاعدة «عين الأسد» الجوية، غربي بغداد، كما هاجمت طائرة مسيرة، قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل شمالي البلاد.

وأكد المسؤول العسكري الأمريكي، أنه حتى أول من أمس، وقع 36 هجوماً في العراق، و37 في سوريا.

فيما نقلت «رويترز»، عن محللين، قولهم إن جماعة مسلحة تبنت، أمس، مسؤولية الهجمات على الموقعين العسكريين في العراق. وأدانت حكومة بغداد الهجوم، ووصفته بـ«تصعيد خطير، فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية».

 

البيان

 




 

 


 

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