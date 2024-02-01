روسيا.. ابتكار طائرة مسيرة لإطفاء الحرائق في المباني العالية

الوكيل الإخباري - ابتكر المهندسون الروس طائرة مسيرة لإطفاء الحرائق بما فيها حرائق المباني العالية، كما يمكنها تحليل الهواء وتحديد تركيز المواد الضارة فيه.



ويقول مصدر في المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية: "ابتكر المتخصصون الروس طائرة مسيرة لمكافحة الحرائق وأطلق عليها اسم "يعسوب"، وستسمح بإزالة الدخان وإطفاء الحرائق في الوقت المناسب، بما في ذلك في المباني العالية، وكذلك تحديد تركيز المواد الضارة في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لمراقبة منطقة الحريق في الحالات التي يكون فيها استخدام الطيران الكلاسيكي غير ممكن".



ويمكن لهذه الطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 60 كم في الساعة ونقل حمولة إلى مسافة 10 كيلومترات. ويمكنها نقل خلطة (رغوة ومساحيق) وماء إلى موقع الحريق لإطفائه باستخدام نظام التحكم عن بعد.

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ووفقا للمبتكرين، هذه الطائرة المسيرة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء تسمح بمراقبة عملية إطفاء الحريق وتركيز المواد الضارة في الهواء.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الطائرة المسيرة في إطفاء حرائق الغابات والمناطق الجبلية أيضا.



ويقول المهندس المبتكر ميخائيل كليمتشوك: "سيساعد استخدام الطائرات المسيرة في إطفاء الحرائق على تقليل المخاطر التي يتعرض لها رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ، كما تنتفي الحاجة إلى وجودهم على مقربة من المناطق الخطرة. كما يمكن استخدام هذه الطائرة المسيرة في الاتصالات اللاسلكية أثناء مكافحة الحرائق".

RT