6 مرشحين لخلافة تراس - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، استقالتها من منصبها، لتكون صاحبة أقصر مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد إذ تولت المنصب قبل 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية.

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وأعلنت تراس أنه سيتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين في غضون الأسبوع المقبل، ما يفتح صراعًا جديدًا على السلطة داخل الحزب الحاكم، بعد استقالتها واستقالة بوريس جونسون من قبلها.



بينما تتأهب المعارضة التي صعدت أسهمها خلال الآونة الأخيرة حيث دعا حزب العمال المعارض إلى “انتخابات عامة في بريطانيا فورا لإصلاح الضرر في البلاد”، مؤكدا أن في بريطانيا “لا يمكن للمحافظين الخروج من أزمتهم عبر تغيير القيادة دون موافقة الشعب”.



أبرز المرشحين لخلافة تراس:



1. جيرمي هانت

2. ريشي سوناك

3. بيني موردونت

4. بوريس جونسون

5. بن والاس

6. كيمي بادنو

( سكاي نيوز )