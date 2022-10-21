الجمعة 21-10-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى

هل تتساقط الأمطار غداً السبت؟ الأرصاد تجيب وتحذر

تفاصيل كسوف الشمس في الأردن واماكن الرصد - أسماء

6 مرشحين لخلافة تراس - أسماء

البنك الدولي: الأردن مهدد بخطر ندرة المياه

تعرّف على موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي

%96 نسبة حجوزات فنادق الـ5 نجوم بالبحر الميت

استمرار حالة الطوارئ المتوسطة في جنوب وشرق الأردن

تصريح السفير الهولندي.. تدخل سافر في الشؤون الداخلية وخرق للأعراف الدبلوماسية

الأردنيون يترقبون تسعيرة المحروقات للشهر المقبل - تفاصيل

الجمعة، 21-10-2022 04:47 م

6 مرشحين لخلافة تراس - أسماء

0cb61358-1066960429_57_0_2788_2048_1920x0_80_0_0_fb6592c00435c246017c8173e3d7824b-1536x1151


الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، استقالتها من منصبها، لتكون صاحبة أقصر مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد إذ تولت المنصب قبل 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية.

اضافة اعلان


وأعلنت تراس أنه سيتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين في غضون الأسبوع المقبل، ما يفتح صراعًا جديدًا على السلطة داخل الحزب الحاكم، بعد استقالتها واستقالة بوريس جونسون من قبلها.


بينما تتأهب المعارضة التي صعدت أسهمها خلال الآونة الأخيرة حيث دعا حزب العمال المعارض إلى “انتخابات عامة في بريطانيا فورا لإصلاح الضرر في البلاد”، مؤكدا أن في بريطانيا “لا يمكن للمحافظين الخروج من أزمتهم عبر تغيير القيادة دون موافقة الشعب”.


أبرز المرشحين لخلافة تراس:


1. جيرمي هانت
2. ريشي سوناك
3. بيني موردونت
4. بوريس جونسون
5. بن والاس
6. كيمي بادنو 

 

( سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b3c577a3-4531-4a76-b7fd-9e222729201b

السعودية.. إصدار أكثر من مليوني تأشيرة عمرة وهذه الدول الأكثر قدوما

6351932b4236043cab33a8c8

إسبانيا تخطط لإرسال 16 طائرة مقاتلة إلى بلغاريا ورومانيا

63518df44c59b737dd1b5dcd

سويسرا تؤكد دعمها لنظام زيلينسكي

635178094c59b70f572a586c

الصين تستجيب لرغبة ولي العهد السعودي

63516d6c4236040dc80e2f79

زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا تستعد لزيارة الرئيس الألماني

main_image63514db017393

أونروا: نقدم المساعدات رغم نقص التمويل المزمن

أخبار متعلقة
cb27dec4-126096415_cdcedf23-3a92-4cd9-a406-cb7e59491022

رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تعلن استقالتها

453939_8_1666188799

رئيسة وزراء بريطانيا لا تعتزم الاستقالة

634e7c31423604419d7eae31

استطلاع: 10% فقط من البريطانيين لديهم رأي إيجابي عن تراس

١١

بريطانيا تقرر تعيين جيرمي هانت وزير المالية

تش

إعلان وظيفة مجزية في بريطانيا .. مطلوب طيار للملك تشارلز الثالث

بريطانيا 2

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ نحو 50 عاما