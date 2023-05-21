الأحد 21-05-2023
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الأحد، 21-05-2023 08:11 ص

9 قتلى إثر تدافع في مباراة كرة قدم بالسلفادور

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الوكيل الإخباري - قتل 9 أشخاص السبت، في السلفادور جراء تدافع مشجعين حاولوا دخول استاد كوسكاتلان في العاصمة سان سلفادور لمشاهدة مباراة في كرة القدم وفق ما أعلنت الشرطة.

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وكتبت الشرطة على "تويتر" أن التدافع أدى إلى سقوط 9 ضحايا، مضيفة أن شخصين آخرين على الأقل جرحا ونقلا إلى المستشفى في "حالة حرجة".


وتفيد المعلومات الأولية من الشرطة بأن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون دخول الاستاد لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي "أليانسا" و"سي دي فاس".


وقطعت المباراة لإخلاء الاستاد من المتفرجين.


وأكد وزير الصحة فرانشيسكو ألابي أن جميع المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يتلقون رعاية من خدمات الطوارئ.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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