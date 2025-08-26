الثلاثاء 2025-08-26 10:13 ص
 

أستراليا تطرد السفير الإيراني

إيران تُعدم رجلين بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة
علم ايران
 
الثلاثاء، 26-08-2025 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، أنّها طردت السفير الإيراني وسحبت سفيرها من طهران وعلّقت عمليات سفارتها هناك، متّهمة إيران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.اضافة اعلان


وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحافي إنّ أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.
 
 
أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر

فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم هربًا من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

فلسطين الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة

شعار البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يصعد حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

مجموعة من الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية “الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس



 
 





