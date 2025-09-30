أفغانستان: حكومة طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت

10:03 ص

الوكيل الإخباري- شهدت أفغانستان يوما ثانيا بدون خدمة اتصالات وإنترنت الثلاثاء، بعدما قطعت سلطات طالبان شبكة الألياف البصرية. اضافة اعلان





وبدأت سلطات طالبان قطع الاتصالات والإنترنت عن بعض الولايات في وقت سابق من هذا الشهر لمنع "الرذيلة".



وليل الاثنين الثلاثاء، ضعفت إشارة الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت تدريجا حتى أصبحت نسبة "الاتصال الوطني الإجمالي أقل من 1% (من المستويات الطبيعية)، ما يجعل الأمر انقطاعا شاملا" وفق ما أفادت منظمة "نتبلوكس" لرصد الإنترنت والأمن السيبراني.



وهذه المرة الأولى التي تقطع فيها الاتصالات في البلاد منذ عودة طالبان إلى الحكم في 2021 وفرضها قوانين.



وقال نجيب الله (42 عاما) وهو صاحب متجر في كابول "نحن عميان من دون هواتف وإنترنت".



وأضاف "أعمالنا تعتمد على الهواتف. يتم توصيل الطلبات عبر الهواتف. الأمر أشبه بعطلة، الجميع في منازلهم. السوق متجمد تماما".



وقبل دقائق من قطع خدمة الانترنت والاتصالات، أفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس بأن الانقطاع سيستمر "حتى إشعار آخر".



وأضاف طالبا عدم كشف هويته أن الخدمة "سيتم قطعها، سيحدث ذلك تدريجا الليلة، هناك ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف عمود اتصالات سيتم قطع خدمتها".



وأكد "ليست هناك أي وسيلة أو نظام آخر للاتصال... سيتأثر القطاع المصرفي والجمارك وكل شيء في أنحاء البلاد".



وقالت "نتبلوكس" إن "قطعا شاملا لخدمة الاتصالات بدأ على مستوى البلاد"، مشيرة إلى أن الواقعة "تتوافق مع فصل متعمّد للخدمة".



وفقدت وكالة فرانس برس الاتصال بالهاتف النقال بمكتبها في العاصمة كابول قرابة الساعة 5,45 مساء (13,15 ت غ).