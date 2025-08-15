أكثر من 200 قتيل بفيضانات شمالي باكستان

الجمعة 2025-08-15 07:51 م
 

الجمعة، 15-08-2025 07:38 م
الوكيل الإخباري-  لقي ما لا يقل عن 210 أشخاص في باكستان مصرعهم جراء فيضانات وسيول مفاجئة شمالي البلاد، بينهم 5 من عناصر وحدات الإنقاذ نتيجة تحطم مروحيتهم.اضافة اعلان


وضربت السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار طوفانية مفاجئة أقاليم خيبر باختونخوا شمال غربي باكستان، وجيلجيت بالتستان، والشطر الباكستاني من كشمير شمالي البلاد.

ووفقاً للبيانات الرسمية من الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث بإقليم خيبر باختونخوا، لقي ما لا يقل عن 189 شخصاً مصرعهم، بينهم 163 رجلاً و14 امرأة و12 طفلاً، في حين لا تزال الفيضانات مستمرة وعمليات الإنقاذ جارية، مما يزيد من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

وكانت حكومة الإقليم أعلنت في وقت سابق فقدان الاتصال بمروحية إنقاذ كانت تحمل بعض الإمدادات إلى منطقة باجور في الإقليم، ولاحقاً أكدت الحكومة في بيان أن المروحية تحطمت، وأن 5 من ركابها لقوا حتفهم.

ووفقاً لمسؤولين في الحكومة الإقليمية، فإنه من الصعب حصر الأضرار في الوقت الحالي نتيجة استمرار الفيضانات والأمطار واستمرار عمليات الإنقاذ في الإقليم.

وفي إقليم جيلجيت بالتستان، أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي تسببت في تدمير مساحات واسعة من الأراضي وعدد من المنازل وأوقفت عدداً من الطرق السريعة في الإقليم.

وفي الشطر الباكستاني من كشمير، تم الإعلان عن مصرع 8 أشخاص على الأقل في مظفر آباد عاصمة الإقليم، في حين جرفت مياه الفيضانات 6 جسور معلقة في منطقة وادي نيلوم.

ومنذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، تسببت الأمطار الموسمية في دمار هائل في جميع أنحاء باكستان، خاصة في إقليم خيبر باختونخوا (شمال غرب) والمناطق الشمالية، مسببة فيضانات وانهيارات أرضية ونزوح عشرات العائلات نحو مناطق آمنة.

الجزيرة 
 
 
