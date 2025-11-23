ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على بيروت إلى 5 شهداء و 28 جريحا

07:41 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم الأحد إلى 5 شهداء و 28 جريحا. اضافة اعلان



