الإثنين 2025-11-24 03:22 ص
 

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على بيروت إلى 5 شهداء و 28 جريحا

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على بيروت إلى 5 شهداء و 28 جريحا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على بيروت إلى 5 شهداء و 28 جريحا
 
الأحد، 23-11-2025 07:41 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم الأحد إلى 5 شهداء و 28 جريحا.
 
 
