ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على بيروت إلى 5 شهداء و 28 جريحا

-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني
-
ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا
-
السودان .. تَقَلُّصُ المساحاتِ المزروعةِ وانهيارٌ حادٌّ في القطاع بسبب الحرب
-
أوربان قد لا يحضر القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا في لواندا
-
رئيس البرازيل السابق: "هوس بسبب أدوية" دفعني للعبث بسواري الإلكتروني
-
وزير الخزانة الأمريكي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا أثبتت فشلها
-
حزب الله ينعى الطبطبائي
-
بنغلاديش تطالب الهند مجدداً بتسليم الشيخة حسينة بعد الحكم بإعدامها