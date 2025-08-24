ألمانيا.. ميرتس يدعو إلى انتخاب امرأة لمنصب رئيس الجمهورية في العام 2027

الوكيل الإخباري- دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى انتخاب امرأة لتشغل منصب رئيسة الجمهورية الاتحادية في عام 2027.



وخلال فعالية الأبواب المفتوحة لمقرات الحكومة الألمانية في برلين يوم الأحد قال ميرتس ردا على سؤال:"أستطيع أن أتصور بشكل جيد للغاية انتخاب امرأة رئيسة للجمهورية في عام 2027 وذلك لأول مرة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.. سيكون ذلك رائعا".

اضافة اعلان



وأوضح أن قرار ترشيح السياسية يوليا كلوكنر لمنصب رئيسة البرلمان كان خياره الشخصي، وأضاف: "أبذل كل ما بوسعي من أجل تحسين تمثيل النساء أيضا في المناصب القيادية العليا في بلدنا".