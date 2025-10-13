الإثنين 2025-10-13 06:24 م
 

ترامب يصل إلى شرم الشيخ لبدء قمة السلام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى شرم الشيخ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى شرم الشيخ
 
الإثنين، 13-10-2025 05:24 م
الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ في مصر للمشاركة في أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، بعد زيارة إلى إسرائيل استمرت عدة ساعات.اضافة اعلان


واصطحب عدد من المقاتلات الحربية المصرية طائرة الرئيس الأمريكي منذ دخلوها للأجواء المصرية حتى لحظة هبوطها بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك ترحيبا بزيارة ترامب وتقديرا لدوره في وقف حرب غزة.

وتعقد "قمة شرم الشيخ للسلام"، أو "قمة السلام الدولية"، برعاية مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوقيع على خطة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتي استمرت لأكثر من عامين، مع التركيز على استئناف مسار السلام الإقليمي، إعادة إعمار غزة، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

وتشمل خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة 20 بندا تبدأ بوقف إطلاق النار الدائم، إطلاق سراح جميع الأسرى، إعادة إعمار غزة، وصولا إلى استئناف مسار السلام الإقليمي، مع التركيز على الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط.

ويشارك في القمة قادة وممثلون عن أكثر 30 دولة ومنظمات إقليمية وعالمية من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من بينها (فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقطر والأردن والكويت والبحرين والإمارات وتركيا وباكستان)

وأعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي قرر إهداء الرئيس ترامب قلادة النيل -وهي أرفع وسام مصري- خلال مشاركته في أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب: قصف منشآت إيران النووية مهّد لاتفاق غزة .. والشرق الأوسط يشهد فترة متميزة

عربي ودولي ترامب: قصف منشآت إيران النووية مهّد لاتفاق غزة .. والشرق الأوسط يشهد فترة متميزة

ا

عربي ودولي السيسي يغرد على إكس لحظة استقباله ترامب.. ماذا قال؟

ا

أخبار محلية الزراعات الاستوائية.. تجربة واعدة تُنوّع الإنتاج الزراعي في الأغوار الشمالية

ل

ترند الحرية بثمن الفقد.. قصة الشقيقين الجعفراوي تبكي القلوب

إزالة 20 اعتداءً على الطرق والأرصفة في عنجرة

أخبار محلية إزالة 20 اعتداءً على الطرق والأرصفة في عنجرة

الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا

أخبار محلية الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى شرم الشيخ

عربي ودولي ترامب يصل إلى شرم الشيخ لبدء قمة السلام

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة