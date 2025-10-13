ترامب: قصف منشآت إيران النووية مهّد لاتفاق غزة .. والشرق الأوسط يشهد فترة متميزة

06:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749734 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن منطقة الشرق الأوسط تمر بـ"فترة متميزة جداً"، مشيراً إلى أنه يتوقع انضمام إيران قريباً إلى مسار التفاهمات الإقليمية الجارية. اضافة اعلان





وقال ترامب في تصريحات صحفية أثناء لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ قبيل مشاركته في قمة السلام، إن إيران بحاجة إلى بعض المساعدة للانضمام إلى ركب الدول التي تسعى إلى الاستقرار، مضيفاً:



"أعتقد أن إيران ستنضم إلى الركب قريباً، فهي تحتاج إلى القليل من الدعم والتوجيه."



وأضاف ترامب أن اتفاق غزة لم يكن ليتحقق لولا قصف الولايات المتحدة منشآت إيران النووية، مؤكداً أن تلك الخطوة كانت حاسمة في كبح النفوذ الإيراني ودفع الأطراف نحو الحل.



وأشار الرئيس الأميركي الأسبق إلى أن فرقاً ميدانية ما زالت تبحث عن جثامين المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة، مضيفاً أن القطاع يعاني من كميات هائلة من الركام والأنقاض ويحتاج إلى "عملية تنظيف وإعادة إعمار واسعة".



وأكد بأن الصليب الأحمر الدولي تسلّم من حركة حماس جثتي مختطفين إسرائيليين، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على استمرار مسار التهدئة.



وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أنه يتوقع مزيداً من التقدم في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، معبّراً عن تفاؤله بمستقبل المنطقة إذا ما استمرت الجهود السياسية الحالية.





