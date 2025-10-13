الإثنين 2025-10-13 06:24 م
 

السيسي يغرد على إكس لحظة استقباله ترامب.. ماذا قال؟

الوكيل الإخباري- رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد استقباله في مطار الشيخ الدولي للمشاركة في أعمال قمة "شرم الشيخ للسلام".

وكتب الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في “قمة شرم الشيخ للسلام".

وأضاف السيسي "من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا .. ومرحباً بالسلام".

ووصل ترامب إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، بعد زيارة إلى إسرائيل استمرت عدة ساعات، واستقبلت المقاتلات المصرية طائرة الرئيس الأمريكي منذ دخلوها للأجواء المصرية حتى لحظة هبوطها بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك ترحيبا بزيارة ترامب وتقديرا لدوره في وقف حرب غزة.


وتعقد "قمة شرم الشيخ للسلام"، أو "قمة السلام الدولية"، برعاية مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوقيع على خطة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتي استمرت لأكثر من عامين، مع التركيز على استئناف مسار السلام الإقليمي، إعادة إعمار غزة، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

 
 
