السيسي يغرد على إكس لحظة استقباله ترامب.. ماذا قال؟

وكتب الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في “قمة شرم الشيخ للسلام".
وأضاف السيسي "من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا .. ومرحباً بالسلام".
ووصل ترامب إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، بعد زيارة إلى إسرائيل استمرت عدة ساعات، واستقبلت المقاتلات المصرية طائرة الرئيس الأمريكي منذ دخلوها للأجواء المصرية حتى لحظة هبوطها بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك ترحيبا بزيارة ترامب وتقديرا لدوره في وقف حرب غزة.
وتعقد "قمة شرم الشيخ للسلام"، أو "قمة السلام الدولية"، برعاية مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوقيع على خطة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتي استمرت لأكثر من عامين، مع التركيز على استئناف مسار السلام الإقليمي، إعادة إعمار غزة، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: قصف منشآت إيران النووية مهّد لاتفاق غزة .. والشرق الأوسط يشهد فترة متميزة
-
ترامب يصل إلى شرم الشيخ لبدء قمة السلام
-
فيديو .. الشرع يربك مذيعة "60 دقيقة" الأميركية بردود غير متوقعة
-
بريطانيا: مستعدون للمساعدة بمراقبة وقف إطلاق النار ونزع أسلحة حماس
-
ترامب من الكنيست: ابنتي إيفانكا اعتنقت اليهودية من شدة حبها لإسرائيل
-
ترامب من الكنيست الإسرائيلي: الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا
-
نتنياهو: ملتزم بتحقيق السلام وفق خطة ترامب
-
نتنياهو يلغي حضوره لقمة شرم الشيخ بعد إعلان مشاركته