السبت 2025-11-29 07:09 م

أوكرانيا تهاجم سفينتين روسيتين قبالة سواحل تركيا

علم أوكرانيا.
أوكرانيا
السبت، 29-11-2025 06:28 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، مسؤوليتها عن الهجوم على سفينتين قبالة سواحل تركيا على البحر الأسود، بزعم أنهما من "أسطول الظل" الذي ينقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات الغربية.اضافة اعلان


وهز انفجاران الناقلتين "فرات" و"كيروس" اللتين ترفعان علم غامبيا، مساء أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وزارة النقل التركية. وأضافت الوزارة أن إحداهما تعرضت لهجوم آخر صباح اليوم السبت.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يقصف رفح وخان يونس جنوبي غزة

فلسطين "اليونيسف" تحذر من تدهور الوضع الصحي لأطفال غزة

علم أوكرانيا.

عربي ودولي أوكرانيا تهاجم سفينتين روسيتين قبالة سواحل تركيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه "مغلق بالكامل"

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 300

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 300

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

مجلس النواب

شؤون برلمانية "مالية النواب " تناقش موازنات "الأوراق المالية" والبورصة ومركز الإيداع والمناطق الحرة

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تنضم إلى ميثاق ميلانو للغذاء الحضري



 
 





الأكثر مشاهدة