 
الجمعة 2024-11-15 06:59 م
 

أول اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي منذ سنتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الجمعة، 15-11-2024 06:09 م
الوكيل الإخباري-   أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية اليوم الجمعة هي الأولى بينهما منذ نحو سنتين، على ما أفاد مصدر حكومي ألماني لوكالة فرانس برس.اضافة اعلان


وأوضح المصدر، أن الاتصال بين شولتس والرئيس الروسي "استمر ساعة"، وهو الأول بين المسؤولين منذ كانون الأول 2022.

بترا
 
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