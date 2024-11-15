أول اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي منذ سنتين

وأوضح المصدر، أن الاتصال بين شولتس والرئيس الروسي "استمر ساعة"، وهو الأول بين المسؤولين منذ كانون الأول 2022.
بترا
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