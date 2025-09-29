أول رد من قطر بعد اعتذار نتنياهو عن استهداف الدوحة

09:23 م

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الخارجية القطرية بياناً رسمياً أكدت فيه أن رئيس وزراء إسرائيل قدّم اعتذاراً عن الهجوم الذي استهدف حيًّا سكنياً في مدينة الدوحة، وأسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء الإسرائيلي. اضافة اعلان





وشددت قطر في بيانها على رفضها القاطع للمساس بسيادتها تحت أي ظرف، مؤكدةً التزامها بمواصلة جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



وفيما يلي نص البيان كما نشرته وزارة الخارجية القطرية:



أجرى فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس وزراء إسرائيل، في إطار الجهود الأمريكية للتعامل مع تبعات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حيًا سكنيًا في مدينة الدوحة، حيث مقر إقامة الوفد المفاوض لحركة حماس، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر.



وفي بداية الاتصال تقدم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي على جهوده لتحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك الضمانات بعدم تكرار العدوان على دولة قطر والتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاعية معها.



ومن جانب، قدم رئيس وزراء إسرائيل، خلال الاتصال، اعتذاره عن هذا الهجوم والانتهاك للسيادة القطرية وما أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، متعهدًا بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل.



من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رفض دولة قطر القاطع والقوي للمساس بسيادتها تحت أي مبرر كان أو ظرف، مشددًا على حماية المواطنين والمقيمين على أرضها كأولوية قصوى، كما ثمن معاليه بالضمانات المقدمة حيال حماية دولة قطر من الاستهداف مستقبلًا.



واختتم الاتصال بالتأكيد على استمرار دولة قطر لمضاعفة الجهود الحثيثة في المحل الإقليمي لإنهاء الحرب في قطاع غزة في إطار مبادرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، استمرارًا على النهج الذي طالما انتهجته دولة قطر بالعمل عبر الوسائل الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر ودورها في إحلال الأمن والاستقرار الإقليمي.