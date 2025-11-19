الجمعة 2025-11-21 03:56 م
 

"أيقونة حلب".. الطفلة السورية بانة العبد مرشحة لجائزة السلام الدولية

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 19-11-2025 11:00 م

الوكيل الإخباري- رشحت مؤسسة "كيدز رايتس" الهولندية والمنتدى العالمي للطفولة الطفلة السورية بانة العبد المعروفة بـ"أيقونة حلب" لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2025.

وتم ترشيح الطفلة السورية بانة العبد للجائزة تقديرا لدورها في لفت انتباه العالم لمعاناة الأطفال السوريين من خلال توثيق حياتها وسط الدمار.

اضافة اعلان


ووصلت بانة المقيمة حاليا في تركيا إلى قائمة أفضل 3 أطفال مرشحين لهذه الجائزة العالمية التي تتنافس فيها مبادرات فردية لأطفال من عشرات الدول، أبرزهم أولئك الذين لعبوا أدوارا محورية في قضايا التعليم والمناخ والعدالة حيث ستشارك في الحفل النهائي الذي يقام اليوم الأربعاء.

وقالت بانة على حسابها في فيسبوك: "أنا ممتنة للغاية ويشرفني أن أكون أحد المرشحين الثلاثة لجائزة السلام الدولية 2025، هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولكل طفل يحلم بالسلام والأمان والمدرسة بدلاً من الحرب، شكراً لكل من يؤمن بي وبمستقبل سلمي للأطفال".

من هي بانة العبد؟


ولدت عام 2009 في حي الشعار شرق مدينة حلب، بدأت قصتها عندما فتحت حسابا على موقع "تويتر" (منصة "X" حاليا) في سبتمبر 2016، بمساعدة والدتها مدرسة اللغة الإنكليزية.


وأول تغريدة لها كانت "أريد السلام"، لتروي بعدها باللغة الإنكليزية تفاصيل حياتها اليومية، ومعاناة الأهالي جراء قصف النظام السابق وحصاره للمدينة.


ووثقت ببراءة الطفولة معاناة المدينة جراء جرائم الجيش السوري إبان حكم الأسد، وطالبت رؤساء العالم بالتحرك لجعل السلام يعم سوريا.


واضطرت بانة ذات الـ 7 أعوام للخروج من حيها المحاصر رفقة عائلتها في 19 ديسمبر 2016، ووصلت إلى تركيا حيث استقبلها بعد يومين الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتحولت الطفلة السورية إلى أيقونة جذبت إليها أنظار العالم وتواصل معها كثيرون وتفاعلوا معها، أبرزهم مؤلفة سلسلة هاري بوتر البريطانية التي أهدتها نسخا إلكترونية من أعمالها.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة