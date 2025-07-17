إدارة الطيران الأمريكية تدرس توظيف أجانب كمراقبين جويين

وأشارت المجلة نقلا عن تقرير صادر عن إدارة الطيران، إلى أن السلطات الأمريكية قررت زيادة عدد المراقبين الجويين في أعقاب تحطم الطائرة بمطار رونالد ريغان في واشنطن في يناير 2025، حيث لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم.
ولفت التقرير إلى نقص الكوادر "غير الطبيعي" في المطار، وخصوصا المراقبين الجويين.
يذكر أن طائرة ركاب لشركة "أميركان إيرلاينز" اصطدمت بمروحية عسكرية في مطار رونالد ريغان بواشنطن في يناير عام 2025، ما أصبح أكبر كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ 15 سنة.
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