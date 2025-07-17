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إدارة الطيران الأمريكية تدرس توظيف أجانب كمراقبين جويين

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 12:31 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مجلة "أتلانتيك" بأن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية تدرس توظيف أجانب في وظائف المراقبين الجويين بسبب نقص الكوادر في مطارات الولايات المتحدة.

وأشارت المجلة نقلا عن تقرير صادر عن إدارة الطيران، إلى أن السلطات الأمريكية قررت زيادة عدد المراقبين الجويين في أعقاب تحطم الطائرة بمطار رونالد ريغان في واشنطن في يناير 2025، حيث لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم.

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ولفت التقرير إلى نقص الكوادر "غير الطبيعي" في المطار، وخصوصا المراقبين الجويين.


يذكر أن طائرة ركاب لشركة "أميركان إيرلاينز" اصطدمت بمروحية عسكرية في مطار رونالد ريغان بواشنطن في يناير عام 2025، ما أصبح أكبر كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ 15 سنة.

 

RT

 
 
gnews

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