الأربعاء 2025-10-01 07:33 ص
 

إسبانيا: سنحقق مع الشركات التي تروج للمستوطنات الإسرائيلية

إسبانيا: سنحقق مع الشركات التي تروج للمستوطنات "الإسرائيلية"
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-10-2025 07:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها التحقيق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها المستوطنات "الإسرائيلية" في فلسطين.اضافة اعلان


وأكدت وزارة شؤون المستهلك، في بيان صدر الثلاثاء، أن "هذا المرسوم يُعد جزءًا من حزمة إجراءات تشمل حظرًا على توريد الأسلحة إلى (إسرائيل)، بهدف وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة".

وقال وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي، في وقت سابق، إن مكتبه سيستخدم "كل الموارد اللازمة" لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.

ويأتي هذا الإجراء عقب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا، لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأصدرت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تحديثًا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة.

وكانت الحكومة الإسبانية قد وافقت، الثلاثاء الماضي، على حظر شامل لتوريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في إطار حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى وضع حد "للإبادة الجماعية في غزة".

وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن "القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى (إسرائيل)، وكذلك استيرادها".

وأضاف أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات والترويج لها.

وأكد كويربو في المؤتمر: "يُمثّل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى (إسرائيل)".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي إغلاق الحكومة الأميركية لأول مرة منذ 7 سنوات

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع ميونخ بالسعودية لبحث تطورات الشرق الأوسط

إسبانيا: سنحقق مع الشركات التي تروج للمستوطنات "الإسرائيلية"

عربي ودولي إسبانيا: سنحقق مع الشركات التي تروج للمستوطنات الإسرائيلية

وفيات الاربعاء 1- 10-2025

الوفيات وفيات الاربعاء 1- 10-2025

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

فلسطين ألمانيا تؤكد استعدادها للمساعدة على تنفيذ خطة ترامب في غزة

أسطول الصمود

فلسطين رصد سفينة حربية ضخمة قرب مكان وجود سفن أسطول الصمود

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة