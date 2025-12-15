الثلاثاء 2025-12-16 12:34 ص

رئيس الوزراء: أداء مميز قاد النشامى إلى نهائي كأس العرب

الإثنين، 15-12-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المنتخب الوطني بتأهّله إلى نهائي بطولة كأس العرب 2025 .

وقال الدكتور حسان في منشور على منصة "اكس" "أبدع نشامى منتخبنا الوطني بتأهلهم إلى المباراة النهائية لكأس العرب بعد مشوار حافل بالانتصارات والأداء المميز، ونتمنى لهم التوفيق في المباراة النهائية. دايماً رافعين الراس ".

 
 


