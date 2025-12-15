رئيس الوزراء: أداء مميز قاد النشامى إلى نهائي كأس العرب

وقال الدكتور حسان في منشور على منصة "اكس" "أبدع نشامى منتخبنا الوطني بتأهلهم إلى المباراة النهائية لكأس العرب بعد مشوار حافل بالانتصارات والأداء المميز، ونتمنى لهم التوفيق في المباراة النهائية. دايماً رافعين الراس ".
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق من الفيفا بعد وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب
-
أول تعليق من الحكومة بعد تأهل النشامى إلى نهائي كأس العرب
-
عبر تغريدة ساخنة .. وليد الفراج يوجه رسالة بعد خسارة السعودية أمام النشامى
-
أبو ليلى يكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الأمير علي قبل لقاء السعودية
-
رأسية الرشدان تكتب المجد وتقود النشامى إلى نهائي كأس العرب 2025
-
هل حان وقت شرارة لرفع راية هجوم النشامى ؟
-
الأمير الحسن يترأس اجتماع مبادرة "السلام الأزرق – الشرق الأوسط" في بيروت
-
الشوط الأول من مباراة النشامى والسعودية ينتهي بالتعادل السلبي